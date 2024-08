Christian Chávez diz gostar mais de versão em forró de hit do RBD

- Foto: Divulgação

A música mais clássica do grupo mexicano 'Rebelde', 'Eu Sou Rebelde', ficou melhor na versão em forró gravada por 'Aviões do Forró' em 2006. A avaliação é do próprio Christian Chávez, que participa nesta segunda-feira, 29, do Imagineland 2024, em São Paulo.

"Eu gosto mais que a original! Eu adoraria [gravar], eu amo todos os ritmos que o Brasil tem. Então eu gostaria de fazer forró! Amo os sons distintos que tem no Brasil", disse o artista ao G1.

O cantor participaria do evento no domingo, 28, mas devido imprevistos de logística, teve a data alterada.

"Foi muito triste porque sei que muitas pessoas planejaram tudo pra vir me ver, e eu fiquei muito triste, mas agora estou feliz por estar aqui", disse o artista.