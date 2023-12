Cinara recebe Lazzo Matumbi nesta quinta pela Casa Rosa | A TARDE

Na edição deste 7 de dezembro do “Quinta da Casa”, a Casa Rosa apresenta a cantora Cinara, que chega para lançar seu primeiro single, “Movo o Mundo”. Ela recebe como convidado especial Lazzo Matumbi. O show acontece às 20h, no espaço intimista do Teatro Cambará.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e estão à venda pela Sympla.

Natural de Salvador, Cinara morou muito tempo em Alagoinhas, no interior da Bahia, e cantava em eventos e bares da cidade. Desde cedo, e também agora, de volta à capital, ela se interessa pela música e pelos timbres de nomes nacionais e internacionais, como Maria Bethânia, Elis Regina, Whitney Houston, Nina Simone, Aretha Franklin, passando pela MPB até soul music, com influências do blues, jazz, hip hop, rap, trap e novos ritmos eletrônicos.

O repertório inclui clássicos da música brasileira, como “Força Estranha”, “Juventude Transviada” e “Dindi”, as internacionais “Feeling Good” e “Back to Black”, e suas músicas próprias. Cinara está preparando o lançamento de três singles como abre-alas de sua carreira profissional e autoral. Além de “Movo o Mundo”, que chega ao público no dia da “Quinta da Casa”, outros dois – “Só podia ser negona” e “A preta é demais” – serão lançados no início de 2024. Todos estarão no seu primeiro EP, previsto para maio.

Acompanham Cinara os músicos Marcos Bezerra (violão), Marcos Sampaio (baixo) e Thiago Brito (percuteria).

Serviços Quinta da Casa apresenta: CINARA Participação especial: Lazzo Matumbi Quando: 07 de dezembro de 2023 (quinta-feira), 20h Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia) Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Vendas pela Sympla: https://linktr.ee/casarosasalvador Classificação indicativa: Livre