CineConcerto da OSBA terá sessão extra no TCA; saiba quando

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), através do Teatro Castro Alves (TCA) e de seu corpo artístico, anunciou uma segunda data do CineConcerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), em sua edição especial de celebração de 10 anos de criação, dentro do projeto Domingo no TCA.

Agora, além da apresentação já lotada no próximo sábado, 12, na Concha Acústica do TCA, também está marcada uma sessão para o domingo, 13, às 18h, no mesmo local. Os ingressos terão o valor de R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

Criado em 2007 para ampliar e diversificar o público frequentador do Complexo do TCA, o Domingo no TCA tem como palco original a Sala Principal do TCA, atualmente fechada para reforma. O sucesso de vendas do CineConcerto – Especial 10 Anos e os muitos pedidos do público por uma nova data foram decisivos para identificar uma oportunidade de mais uma realização do projeto na Concha, o que acontece em situações extraordinárias.

Assim, estará garantido um público total de 10 mil espectadores para o concerto, tendo ainda mais incentivo ao acesso de pessoas que não costumam comparecer a eventos da OSBA e da Concha Acústica.

Para o maestro da OSBA, Carlos Prazeres, a venda de todos os ingressos do primeiro dia e a adesão pública ao CineConcerto – Especial 10 Anos é um reconhecimento e uma demonstração do carinho pelo trabalho da Orquestra.

“O CineConcerto formou gerações, pessoas que nestes 10 anos passaram a amar a orquestra do seu estado. Muitos deles, que hoje vão a todas nossas apresentações, tiveram o CineConcerto como a primeira ligação com a OSBA. É um evento que não é só um concerto de música de cinema, como tantas orquestras fazem. Temos músicos de todas as idades que embarcam na proposta e que vão fantasiados. É muito importante que o público baiano tenha sinalizado este amor por um projeto que mudou a história da orquestra”, declara Prazeres, que fará a regência. Roteiro e direção cênica são assinados por Gil Vicente Tavares.

Mais novidades

Outra novidade é a participação como solista nas duas datas do CineConcerto – Especial 10 Anos do cantor paulista Edson Cordeiro. Cordeiro ganhou destaque nos anos 1990 ao misturar estilos como ópera, rock e música popular brasileira. Em 2006, seu disco “Contratenor” foi nomeado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Clássica.

Historicamente, os ingressos do Domingo no TCA são vendidos apenas no dia e local, a partir de duas horas antes do início da sessão, com entrada imediata do público – uma prática de democratização de acesso e de impedimento de atuação de cambistas. Isto será mantido: 2.000 unidades, mais que a lotação da Sala Principal, estarão disponíveis no dia 13 de agosto, na bilheteria do TCA, a partir das 16h, com pagamento na hora, apenas em dinheiro, seguido já da entrada no local. Assim sendo, a pessoa só pode adquirir o próprio ingresso, não sendo permitidas saídas após a compra, reservas ou aquisição para terceiros.

Outros 2.500 ingressos serão vendidos de forma antecipada exclusivamente online pela plataforma Sympla, sem disponibilidade na bilheteria, a partir da próxima quinta-feira, 10, às 14h. Neste caso, será permitida a compra de até dois ingressos por CPF.