Claudia descarta turnê com Babado Novo: "Não olho muito pro passado" | A TARDE

Parece que Claudia Leitte levou a sério o verso "O que passou, passou", da música "Amor Perfeito" da Babado Novo. Isso porque a artista carioca descartou a ideia de uma turnê especial com a banda que a lançou ao sucesso nacional.

Em entrevista à rádio FM O Dia, Claudia Leitte afirmou que não vê motivos para voltar em turnê com o grupo."As músicas do Babado Novo são minhas, a banda do Babado Novo saiu comigo. Então, nunca teve assim um ponto final no babado Novo. Eu fui fazer carreira solo porque a gente tinha empresários e interesses que eram divergentes. Mas eu segui meu caminho e a galera seguiu comigo", afirmou a cantora.

"Eu, as músicas são parte do meu repertório até hoje. É a minha história, então não tem, também não olho muito para ao passado não", disparou Claudia Leitte, que foi vocalista da Babado Novo durante sete anos.

Por fim, Claudia Leitte afirmou que nutre um carinho especial pela banda. "Eu comemoro, as vezes quando eu vou numa entrevista assim o povo lembra 'pô, você fez isso e tal', eu me dou uma gabada assim e falo 'fiz mesmo, botei pra lascar, sou ótima, sou muito fofa.' Mas eu vou pra frente", completou.

