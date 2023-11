Claudia Leitte anuncia tema do Carnaval 2024; saiba qual | A TARDE

Na tarde desta quinta-feira, 9, a cantora Claudia Leitte reuniu jornalistas em uma coletiva de imprensa, em São Paulo, para falar sobre seu Carnaval 2024 e lançar a música “Liquiti”, sua nova canção de trabalho. Na ocasião ela anunciou sua programação da folia será iniciada no Baile do Rosewood, que vai acontecer no famoso hotel da capital paulista, no dia 24 de janeiro. Essa será a primeira edição do evento.

“A abertura oficial do meu Carnaval vai ser no Baile do Rosewood. Eu nunca vi tanta gente apaixonada pela nossa música como vejo aqui, desde o fundador. Eles trabalham duro aqui. Tudo é uma celebração”, disse a artista. Ela revelou que a noite será embalada sob o mote ‘É da nossa natureza’. “Queremos passear pelo aspecto lúdico da festa. A gente quer aquela coisa da máscara, da fantasia, para se soltar mais”, contou.

Já o tema da folia será ‘O Carnaval da Minha Vida’. “De cima do trio, vejo uma massa única. está todo mundo igual ali. Ninguém tem vergonha. Eu vejo acontecer lá de cima, tem roda gigante, montanha russa”, completou ela, que em Salvador, estará à frente dos blocos Blow Out e Largadinho. Já em abril, gravará um DVD direto do Festival Vibra São Paulo.