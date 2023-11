Com emoção, superação e homenagens, Titãs lota a Concha Acústica | A TARDE

Com a formação original no palco, a banda Titãs se apresentou na última terça-feira, as 19h na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O grupo que surgiu nos anos 80 e emplacou sucesso atrás de sucesso, cantou para uma plateia com fãs de todas as idades, que uniram as vozes em um verdadeiro coral roqueiro.

Durante o show, o grupo mostrou sua harmonia com interações e brincadeiras. Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos e Charles Gavin, além de Branco Mello, Tony Bellotto, Sérgio Britto e participação de Liminha, substituindo Marcelo Fromer, não deixaram ninguém ficar parado.

No repertório, clássicos como "Homem Primata", “Comida”, "É Preciso Saber Viver", "Marvin", "O Pulso" e "Epitáfio" embalaram o show da turnê "Titãs - Encontro", onde a banda reúne grandes talentos que vêm conquistando o Brasil há décadas em diversos segmentos de arte, como Paulo Miklos, que além de cantor é ator e apresentador.

Superação e homenagens

Branco Mello, mesmo com diagnostico de câncer e recém passado por procedimento cirúrgico, emocionou o público ao superar suas limitações e cantar com os colegas no palco.

Também houve homenagem ao guitarrista e compositor Marcelo Fromer, vítima de um acidente fatal em 2001 aos 39 anos. Ele foi representado pela filha, que emocionou ao cantar no lugar do pai.

Por fim, os integrantes manifestaram apoio à classe LGBTQIA+ ao erguer a bandeira da comunidade no encerramento da apresentação, que causou minutos de aplausos no público presente.

O grupo está circulando o Brasil e, após a apresentação na Bahia, segue para Minas Gerais, onde apresenta a turnê em Juiz de Fora no dia 3 de dezembro. No dia 5 será a vez de Belo Horizonte.

Confira imagens da apresentação em Salvador.

| Foto: Alexandre Simão

| Foto: Alexandre Simão

| Foto: Alexandre Simão

| Foto: Alexandre Simão

| Foto: Alexandre Simão