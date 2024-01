Com muito ritmo e sabores, Bonfim do Amado traz Alexandre Peixe e Jau | A TARDE

No dia 11 de janeiro, quinta-feira, a partir das 14h, o prestigiado Restaurante Amado, localizado no Contorno, recebe mais uma edição do concorrido Bonfim do Amado. O evento traz uma fusão perfeita de música, gastronomia e alegria, marcando presença no cenário da Lavagem do Bonfim. Em uma parceria entre o restaurante e a renomada Oquei Entretenimento, a festa é uma celebração única, em homenagem à essa rica tradição de sincretismo religioso na Bahia.



Sob a direção do Chef Edinho Engel e sua equipe, os preparativos incluem a aclamada feijoada carioca, cujo buffet será servido generosamente das 14h às 16h. A tarde será agitada pelos ritmos contagiantes de Alexandre Peixe, Jau e um DJ convidado. O show de abertura será da cantora Raquel Tombesi .

O público ainda poderá optar por um serviço premium, garantindo ainda mais conforto e segurança. A produção do evento sugere ainda, que todos os participantes vistam-se de branco ou azul, celebrando a tradição e aproveitando ao máximo uma das festas da Lavagem do Bonfim, mais esperadas.

Os ingressos para o Bonfim do Amado estão disponíveis para compra no Sympla, Ticketmaker, Partik e no próprio Amado, ao preço de R$ 180,00 no 3° Lote.

Sobre o Amado

O AMADO é um restaurante contemporâneo brasileiro. Em seus vários ambientes, com uma vista para a baía de Todos os Santos. Sua cozinha é assinada pelo chef/restaurateur Edinho Engel, também proprietário do restaurante Manacá, na praia de Camburi, litoral norte de São Paulo.



Serviços Atrações: Alexandre Peixe, Jau e DJ Convidado Abertura: Raquel Tombesi Dia: 11 de Janeiro, às 14h Local: Restaurante Amado Endereço: Av. Lafayete Coutinho, Contorno Buffet de Feijoada livre das 14 às 16h Valor: 3 º Lote R$ 180,00 (+ Taxa) Vendas: Sympla, Ticketmaker, Partik e no Amado