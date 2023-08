Com músicas temáticas, show celebra universo de Jorge Amado

O show “Canções Amadianas: O Universo de Jorge Amado em Canções", de Ana Paula Albuquerque e Mateus Cedro, volta em mais uma edição no palco do Teatro Sesi Rio Vermelho na próxima quinta-feira, 24, às 20h. A apresentação temática fez sua estreia no último dia 10 de agosto, dia do aniversário do escritor, grande homenageado pelo evento.

No repertório, 17 canções que retratam a essência do mundo criado pelo escritor, sendo algumas integrantes de trilhas sonoras de filmes, novelas e minisséries criadas a partir de livros do autor.

As músicas foram compostas por nomes como Caetano Veloso, Tom Jobim, Gilberto Gil, Gerônimo, Dorival Caymmi, Aldir Blanc, mas principalmente de Antônio Carlos e Jocafi que em 1996 lançaram o disco “Antônio Carlos e Jocafi cantam Jorge Amado” com 14 composições que diretamente falam dos personagens ou são inspiradas no universo amadiano.

Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 e estão disponíveis pelo site Tabuleiro Produções. “Canções Amadianas: O Universo de Jorge Amado em Canções" tem direção musical do premiado músico Tarcísio Santos e conta com Berta Pitanga na flauta, Marcos Sampaio no contrabaixo, Victor Brasil na bateria e direção artística de Ana Paula Albuquerque.





Serviços Show “Canções Amadianas: O Universo de Jorge Amado em Canções" com Mateus Cedro e Ana Paula Albuquerque

Quando: Dia 24 de agosto de 2023, quinta, às 20h Onde: Teatro SESI Rio Vermelho Quanto: R$ 60 e R$ 30 ingressos disponíveis pelo link https://tabuleiroproducoes.my.canva.site/centraldeingressos