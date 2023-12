Com Racionais, Festival Rap Game acontece neste sábado em Salvador | A TARDE

Considerado o maior festival de hip-hop do Brasil, o Rap Game desembarca em Salvador neste sábado, 16, na Arena Fonte Nova, onde vai reunir os maiores nomes do cenário em uma festa que vai celebrar os 50 anos do ritmo.

Misturando dança, jogos e muita música, o evento trará uma grade de atrações que vai do rap, passando pelo trap e chegando ao hip-hop.

Apostando no encontro de gerações, nomes como Racionais MC’s, BK e MV Bill, que trará a participação de Kmilla CDD, Jovem Dex, Djonga, Sidoka, DJ Tau, Major RD com participação de Rock Danger, Leall, Caio Luccas, Ryu The Runner, Yunk Vino com participação de Danzo, Recayd Mob, Duquesa, Kyan, MC Marechal, Vandal com participação de Sant, Makonnen Tafari, Ravi Lobo, DJ Zeu e Peuzz1n vão animar as mais de 10 horas de festival.

Além disso, o Festival Rap Game vai reunir experiências ao vivo trazidas diretamente do mundo dos games, e diversas atracões locais e nacionais que se apresentarão simultaneamente.

Os ingressos estão à venda através do site Bilheteria Digital.