Com referências diversas, Casmurro lança single “Caladinho” | A TARDE

Repleto de influências, o cantor e compositor Casmurro lançou o single “Caladinho”. A faixa começou a tomar forma em parceria com o produtor Marcelo Santana e foi produzida e mixada por Henrique Andrade (produtor de artistas como Justin Bieber, Zayn Malik e Juanes) e Gustavo Costa (Zayn).

Caladinho, que já está disponível nas plataformas no dia 14 de março junto com o videoclipe, abre uma sequência de lançamentos que vai culminar no EP "Sonora Teimosia",

trabalho que vai mostrar o resultado completo das experimentações do compositor baiano, no que ele define como um “quebra-cabeça de ideias”.

Acrescentando energia a este quebra-cabeça, a faixa teve como guitarrista Jotaerre, ex-integrante da banda Psirico e que já tem quatro álbuns gravados em carreira solo, parcerias com Chibatinha (ÀTTOOXXÁ), a cantora Andrea Caldas, e já foi integrante da lista de melhores do ano pela crítica especializada.

“Durante cerca de cinco anos, mergulhei profundamente no universo do reggae no recôncavo baiano. Essa jornada foi marcada por um processo de aprendizado incrivelmente

enriquecedor. No entanto, chegou o momento em que decidi deixar a banda, motivado a criar algo que pudesse abranger todas as minhas influências e as paisagens sonoras que vêm se moldando desde a minha infância. Desde os ritmos dos tambores, que aprendi a apreciar no quintal da casa da minha avó, até as influências dos eventos underground da minha adolescência com a banda de garagem, passando pelas apresentações com a banda de reggae, e principalmente pelas vivências no centro histórico de Salvador. Cada um desses percursos que trilhei contribuiu para a construção do meu primeiro single”, diz Casmurro.

Veja o videoclipe: