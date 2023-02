Com show "Fora da Palavra", Brina Costa se apresenta no teatro Gamboa

No momento presente onde o silêncio, a pausa e o ócio são vistos como luxo na sociedade da performance e do consumo, um exercício dialético se apresenta entre as várias personas evocadas nas letras da cantora Brina Costa. Ela apresenta um show intimista neste domingo, 26, às 17h, no Teatro Gamboa, no Largo dos Aflitos, em Salvador.

“Um mergulho em temas do eu, do ser, do existir, nesse tempo espaço que nos esmaga. Fora da palavra chega aos palcos materializando essa experiência sonora delicada, profunda e com momentos de grande intensidade. Quando as palavras não dão conta de exprimir o que se sente, o espaço entre elas é contemplado, o silêncio se faz presente e neste espaço há oportunidade para o sentir, a reflexão, o devir”, explica a artista.

Com músicas que falam de amor, política e do feminino presentes no cotidiano, a artista, ao longo dos seus vinte anos de carreira, desenvolveu parcerias em São Paulo produzindo trilhas para espetáculos teatrais e curtas-metragens. Após mudar-se para Rio de Janeiro viveu com mais intensidade a cena local. Em 2022, Brina realizou uma série de lançamentos, fechando com seu mais novo álbum "Fora da Palavra".

O show conta com a direção musical e violões de Paulo Mutti, Mário Soares no violino, Ítalo Nogueira no violoncelo, Gonçalves no Baixo, Lorena Martins na Bateria e a participação da cantora Vagaluzia e Banda Marulhos.

SERVIÇO

O QUÊ: Show Fora da Palavra - Brina Costa

QUANDO: 26 de fevereiro (domingo) às 17h

QUANTO: R$ 30 inteira e R$ 15 meia (a compra pode ser feita pelo WhatsApp do Teatro Gamboa 71 98631-3925 ou no dia do evento de forma presencial na bilheteria)