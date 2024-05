Com terço e modelos “crucificados”, Madonna performa "Like a Prayer" | A TARDE

Conhecida pela ousadia, Madonna fez uma performance bastante chamativa do seu sucesso "Like a Prayer". Vestida como uma roupa que lembra um hábito de freira, a artista usou um terço e levou modelos “crucificados” para o palco do show no Rio de Janeiro, em alusão a Jesus Cristo.

Sucesso de 1989, o clipe da canção chegou a ser proibido em alguns países, mas consagrou Madonna na indústria — vendendo 15 milhões de cópias.

Confira o momento:

