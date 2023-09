Com um 'oceano' de fãs na Concha, Djavan dedica shows a minorias

Quando foi anunciada a sessão extra da turnê 'D' de Djavan na Concha acústica do Teatro Castro Alves, já era de se esperar a multidão de fãs que comparecia ao show do artista. A programação definiu o horário das 19h para o começo do espetáculo, mas já tinha gente no local, antes mesmo das 18h.

O evento que começou com ação solidária da Iris Produções, buscando arrecadar uma tonelada de alimentos, seguiu com reflexões sobre natureza e ancestralidade em texto de abertura do show e música: " Curumim" . Além da homenagem de Djavan, para as pessoas que fizeram o texto de abertura e demais produções do evento.

"Esse show vai para todas as minorias "

A professora Bianca chegou ao local as 18:30h e estava ansiosa pelo começo do show que já tinha 15 minutos de atraso. Ela aproveitou a oportunidade para declarar o amor ao artista. "Eu sou completamente apaixonada pela voz de Djavan, já é meu quinto show e hoje eu trouxe meu filho de 15 anos, pra assistir esse show épico".

Bianca revelou ainda que foi Djavan, quem a ensinou a ser uma fã pontual. "Ele me obrigou a ser, porquê quando eu chegava um pouquinho atrasada ele já estava no palco. Ele já estava na segunda ou terceira música e aí eu aprendi a ser pontual por causa dele."

O repertório trouxe canções do artista que marcaram época, como: 'Boa noite ' "Meu bem querer", "Te devoro ", "Outono", "Oceano", "Lilás ", "Flor de Lis, além da música: Iluminado do disco "D", que dá nome a turnê . Sucessos que um oceano de gente cantava junto com o artista, em uma só voz. E no final do show os gritos de "mais uma ", renderam uma canção extra.

E pra quem não teve a oportunidade de estar no show desse sábado, 02, neste domingo, as 19h tem mais uma chance de curtir, a apresentação da turnê D de Djavan na Concha acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos estão disponíveis no site da bilheteria digital.