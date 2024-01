Concha Negra retoma atividades com shows de Olodum e Cortejo Afro | A TARDE

A Concha Negra publicou a lista de atrações selecionadas para sua terceira edição. Durante seis sextas-feiras, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) apresentará para o público a música afro-baiana, em sua diversidade e potência, com nomes como: Olodum , Cortejo Afro, Adão Negro, Afoxé Filhos de Gandhy, Mr. Armeng e Alex Xella. Estes foram os projetos selecionados para se apresentarem entre os meses de janeiro e março de 2024.

Os shows acontecerão nos dias 26 de janeiro, 16 e 23 de fevereiro e nos dias 08, 22 e 29 de março. Os eventos começam às 19h e terão ingressos vendidos pela Sympla ou na bilheteria do TCA, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

A partir de uma convocatória pública que contabilizou 44 propostas inscritas, foi montada a programação da Concha Negra . Todos os shows serão antecedidos por uma performance de abertura, contemplando outras manifestações artístico-culturais da negritude da Bahia para além da música. Na execução dos espetáculos, os proponentes vão ter gratuidade de pauta e receberão toda a arrecadação de venda de ingressos.

O Concha Negra é uma iniciativa que se compromete a fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios, garantindo o lugar da música afro-baiana na programação mensal da Concha Acústica do Complexo do TCA, maior equipamento cultural do estado.