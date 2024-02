Confira as datas e atrações da 3ª edição do Concha Negra | A TARDE

A 3ª edição do evento cultural “Concha Negra” começa nesta sexta-feira, 23, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A cerimônia de abertura será conduzida pelo Cortejo Afro, que promete apresentação repleta de ritmos, cores e ancestralidade.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria física do TCA ou online via Sympla.

Além da apresentação da banda Cortejo Afro, a 3ª edição do Concha Negra terá ainda uma grade com outras cinco atrações principais, levando a diversidade e a potência da arte negra para a Concha Acústica do TCA. São eles: Afoxé Filhos de Gandhy (1º de março), Xella Orixá Convida (8 de março), Olodum (22 de março), Adão Negro (28 de março), SALCITY RAP (5 de abril).

Cada espetáculo prevê, além dos shows principais, a presença de convidados e atrações de abertura de outras linguagens artísticas, como dança, teatro e slam.

O projeto foi idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, transmitindo energia positiva através de suas vestimentas exuberantes, músicas e coreografias ligadas à cultura afro.