Corais infantojuvenis fazem apresentação gratuita em Salvador

Os corais dos colégios Anchieta e São Paulo vão realizar uma série de apresentações durante o fim do ano em Salvador. O concerto que abre a temporada de apresentações vai acontecer neste sábado, 5, no Shopping Bela Vista. Os próximos, no mês de dezembro, serão no Shopping da Bahia e nas Cerimônias de Conclusão de ensino médio do Colégio Anchieta e do Colégio São Paulo, no Hotel Fiesta.

O regente e maestro Alcides Lisboa explica que o repertório do coro conta com nomes como Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Peças Renascentistas e até mesmo músicas da animação Rei Leão.

"Usamos a música como apoio fundamental ao desempenho das atividades humanas, explorando suas dimensões lúdicas e culturais, despertando vocações e atitudes contribuintes para a autoestima, integração, valorização do coletivo e do belo", conta o maestro.

Participam do coral alunos a partir do 3ª ano do fundamental até ex-alunos das duas escolas. Alcides reforça ainda que o coral também é uma porta de entrada para jovens que tem interesse na carreira musical. Um dos maiores exemplos é a ex-aluna Larissa Lacerda, que começou no Coral do Colégio Anchieta e atualmente é primeiro soprano do Teatro Municipal de São Paulo.

“Os nossos corais se tornaram uma referência de incentivo à cultura no estado da Bahia, com seus anos de dedicação, estudos, disciplina e amor à música”, completa o maestro.

Próximos concertos:



5 de novembro, Divisão Anchieta - Bela vista, no Shopping Bela Vista

3 de dezembro, Concerto Natalino no Shopping da Bahia

5 de dezembro, Divisão Pituba e Aquarius 5º e 6º anos na Cerimônia de Conclusão de Nível Médio do Colégio Anchieta, no Hotel Fiesta

5 de dezembro, na Cerimônia de Conclusão de ensino médio do Colégio Anchieta, no Hotel Fiesta.

7 de dezembro, na Cerimônia de Conclusão de ensino médio do Colégio São Paulo, no Hotel Fiesta