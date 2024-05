Cover de Cazuza é proibido de fazer shows como o cantor | A TARDE

Devido a um pedido de Lucinha Araújo, a Justiça do Rio proibiu Valério Damásio de Araújo de seguir se apresentando como cover de Cazuza (1958-1990), o que ele fazia há 18 anos. Lucinha é mãe do artista e dona da Viva Cazuza, empresa que administra a obra do ex-Barão Vermelho. Valério já tinha perdido em primeira instância, mas recorreu e, desde então, continuou se apresentando pelo país.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, de O Globo, caso o cantor descumpra a decisão, terá de pagar indenização de R$ 5 mil a cada apresentação.



Para se apresentar como Cazuza, que morreu em 1990, Valério precisa de autorização da empresa que cuida da obra do falecido cantor e pagar os royalties pelos shows que faz ao redor do país e até mesmo pelas apresentações publicadas nas redes sociais.