Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá vão encerrar turnê em Salvador

Músicos anunciaram uma agenda especial para as apresentações finais - Foto: Divulgação

Em turnê pelo Brasil, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá vão encerrar os shows de “As V Estações” em Salvador. O projeto, que celebra os álbuns da banda Legião Urbana, encerrará em 2024.

Os músicos anunciaram uma agenda especial para as apresentações finais, que ocorrerão em algumas cidades brasileiras entre julho e setembro. O show em Salvador acontece no feriado do dia 7 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do TCA.

Além de Dado (guitarra e vocais) e Bonfá (bateria e vocais), as apresentações contarão com André Frateschi (vocal e bateria), Mauro Berman (direção musical, baixo e teclados), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).

O reencontro dos dois remanescentes da banda Legião Urbana para uma série de shows que celebra 30 anos do disco de estreia começou em 2015. Na ocasião, André Frateschi e a banda assumiram o desafio de apresentar, ao lado de Dado e Bonfá, músicas que marcaram gerações de fãs. Após explorarem o repertório do primeiro disco, Legião Urbana, os músicos mergulharam nas canções dos álbuns seguintes.

Em 2017, se iniciou a turnê que contemplava os discos “Dois” e “Que País é Este?”. Na excursão atual, “As V Estações”, lançada em 2023, revisitam-se os álbuns “As Quatro Estações” e “V”.

Confira a agenda completa:

Julho

06|07 • Cuiabá/MT

13|07 • Belo Horizonte/BH

19|07 • Maringá/PR

20|07 • Curitiba/PR

26|07 • Florianópolis/SC

27|07 • Porto Alegre/RS

Agosto

02|08 • Goiânia/GO

03|08 • Brasília/DF

09|08 • Recife/PE

10|08 • Fortaleza/CE

24|08 • Rio de Janeiro/RJ

30|08 • Campinas/SP

31|08 • São Paulo/SP

Setembro

06|09 • Aracaju/SE

07|09 • Salvador/BA