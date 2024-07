Dançarina baiana morre com suspeita de dengue hemorrágica

Clicia Pedreira do Carmo era conhecida como “Clicia Lua” - Foto: Reprodução | TV Santa Cruz

A dançarina Clicia Pedreira do Carmo, que fazia parte da banda de arrocha do cantor Sinho Ferrary, morreu após dar entrada no Hospital de Base, em Itabuna, no sul da Bahia, com fortes dores no corpo e dificuldades para respirar.

A suspeita é de que ela, conhecida como “Clicia Lua”, de 36 anos, tenha tido dengue hemorrágica, segundo a produção da banda. A dançarina procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itabuna na manhã dessa quinta-feira, 11, com fortes dores no corpo e dificuldades para respirar.

Devido aos sintomas, Clicia Lua foi transferida para o Hospital de Base. O estado de saúde dela se agravou, a dançarina chegou a ser entubada, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Itabuna, o exame de sorologia foi feito. A causa da morte será confirmada após análise do Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz (Lacen-BA), em Salvador.

O cantor Sinho Ferrary lamentou a morte da dançarina, que deixou o marido e um filho de 18 anos, nas redes sociais. “Nesse momento não encontramos palavras para descrever o tamanho do sentimento de perda”, disse o cantor.

O corpo dela será sepultado na manhã desta sexta-feira, 12.