Daniel diz sentir “presença” de João Paulo: “ele ainda está aqui”

Na madrugada de 12 de setembro de 1997, o mundo da música perdia José Henrique dos Reis, o sertanejo João Paulo. Se o Brasil inteiro lamentava a perda precoce do cantor, sua dupla, Daniel, ficou inconsolável. Prestes a completar 26 anos da tragédia, o artista segue homenageando o eterno parceiro na turnê nacional “Daniel 40 anos Celebra João Paulo & Daniel”, que desembarca em Salvador nesta quinta-feira, 31.

O show marca não só o lançamento do DVD de mesmo nome e a celebração dos seus 40 anos de carreira, como também a primeira vez em que Daniel se apresenta na Concha Acústica do TCA. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o artista, que é católico, contou que possui uma forte conexão cultural e religiosa com a capital baiana.

“Eu amo Salvador, eu amo a Bahia, me identifico muito com a questão cultural, a religiosidade que é algo fundamental na minha vida, esse suporte tão forte que a gente tem, esse pilar que é indispensável na nossa vida e que a gente precisa aprender a trabalhar, porque através dele você pode acreditar que amanhã vai ser melhor e que as coisas podem dar certo [...] Poder estar trazendo essa turnê para Salvador é realmente um grande presente, poder viajar o Brasil, na verdade, encontrando com pessoas que fazem parte dessa história, porque sozinho a gente jamais teria condições. Então, essa turnê, esse show em Salvador é acima de tudo uma forma de retribuirmos, talvez, um pouco desse carinho e agradecer”, explica.

A parceria com João Paulo, formada na década de 1980, se tornou um verdadeiro fenômeno nos anos 1990, vendendo 5 milhões de discos. Diferente de algumas outras duplas sertanejas que surgiram na mesma época, os dois não compartilhavam laços sanguíneos. No entanto, a relação entre os cantores era de família. Emocionado, Daniel disse que considera João Paulo como um irmão e continua sentindo a sua falta.

“Por sermos quase irmãos, eu sinto falta dele no dia a dia, porque eu convivo com coisas que a gente convivia juntos. A gente não tinha uma vida só nos palcos, não era uma coisa só profissional, era uma coisa muito pessoal, muito próxima. Então, a falta do irmão, isso não resta dúvidas, a saudade que a gente sente, enfim, a falta que ele faz em tudo que eu faço, e quando se trata de música, mais ainda”.

Ele está aqui, eu sinto que ele está aqui, ele não saiu daqui. E eu tenho certeza que deve estar festejando tudo isso que está acontecendo Daniel, sobre João Paulo

Na conversa, Daniel também relembrou momentos marcantes de sua carreira, como a vez em que percebeu o tamanho da influência da dupla, durante uma participação num programa de TV, onde eles se apresentaram ao lado de renomados artistas e foram ovacionados por uma multidão de fãs.

“A gente gravou um show ao vivo encabeçado por Leonardo, tinham as presenças de Sérgio Reis, Roberta Miranda, Fábio Júnior [...] Foi ali, talvez, no ano de 94 que nós fomos perceber o que de fato a carreira estava causando na vida das pessoas e foi uma felicidade. Porque estar diante de tantos artistas e tantos nomes de pessoas que já tinham uma trilha certa. Os mais jovens éramos nós e ser recebidos da forma que a gente foi recebido é algo inexplicável. Tinha cerca de 40 mil pessoas na nossa frente cantando a nossa música. Então ali a gente pôde perceber que a responsabilidade tinha aumentado ainda mais e que a gente estava no caminho certo, estávamos construindo algo de muito valioso”.

Presença de João Paulo

O repertório escolhido por Daniel promete conectar antigas e novas gerações ao trabalho com João Paulo. Estão na setlist clássicos como “Eu me Amarrei”, “Ela tem o dom de me fazer chorar”, “Só dá você na minha vida”, “Fogo de amor” e “Porque que eu fui te amar assim”.

As canções também fazem parte da lista de músicas do DVD “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”. Gravado em setembro de 2022, o trabalho conta com 40 convidados especiais, entre eles, Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Luan Santana, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Henrique & Juliano e Fernando & Sorocaba.

Uma característica mais que especial é que, para garantir a presença de João Paulo, os artistas convidados se revezaram ao longo do espetáculo para ser a segunda voz de Daniel. Outra grande homenagem fica por conta da participação do pai do artista, Zé Camillo, principal incentivador da dupla, e de Jéssica dos Reis, filha de João Paulo.

No entanto, para Daniel, a presença de João Paulo nos palcos vai além da representação de outros artistas e chega a ser espiritual. “Ele está aqui, eu sinto que ele está aqui, ele não saiu daqui. E eu tenho certeza que deve estar festejando tudo isso que está acontecendo, principalmente com a participação da filha em alguns shows. É uma coisa que eu jamais imaginaria: ter a presença dela nos shows, esse presente de ter a pessoa que pode representar, de fato, esse cara tão brilhante que foi e continuou assim”, afirma.

“Poder estar aqui vivendo as comemorações desses 40 anos de história, é porque nós plantamos da forma certa. Deus nos deu essa graça de podermos participar da vida de pessoas através da nossa música, e é o que eu continuo fazendo, e acima de tudo, representando o cara lá em cima, o meu eterno parceiro João Paulo”, celebra.

Eu amo Salvador, eu amo a Bahia, me identifico muito com a questão cultural, a religiosidade Daniel, sobre relação com Salvador

Serviço Show: Daniel – “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”

Dia: 31 de agosto (quinta-feira), na Concha Acústica (Campo Grande) Abertura dos portões: 17h30h | Show: 19:00h Classificação: 16 anos Realização: Íris Produções Vendas: Sympla Link: https://bileto.sympla.com.br/event/81370 Ponto de Venda: Bilheteria do TCA. Informações pelo Whatsapp: (71) 98441-8262 Valores: 2º LOTE Plateia: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) Camarote: (esgotado)