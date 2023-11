Daniela e Gabriel Mercury prometem acústico inesquecível na Concha | A TARDE

Na canção "Cinco Meninos", do álbum "Canibália", Daniela Mercury reuniu irmãos e familiares para celebrar e homenagear a vida e a história e união da família pela qual foi gerada. Agora, ela se une a um dos seus filhos, Gabriel Mercury, para um show que promete ser inesquecível.

"Oxente Acústico" chega à Concha Acústica em 2 de dezembro após apresentações em São Paulo com ingressos esgotados. Mãe e filho contaram, em entrevista ao Portal A TARDE, que este é o momento para celebrar a parceria que já têm desde a adolescência de Gabriel.

Aos 3 anos, o pequeno surpreendeu a mãe ao cantar uma canção não esperada. "Eu não esperava, a sensibilidade dele já me chamou a atenção", lembrou a cantora. Gabriel considera que Oxente revela ao público uma intimidade que mãe e filho já têm desde quando ele começou a caminhar no universo musical.

"Esse show, para mim, é uma grande coroação de uma parceria nossa desde a minha adolescência, quando comecei a tocar violão e compor e a gente fez uma música juntos que entrou para o CD. Agora chegou o momento muito especial da gente mostrar uma intimidade que a gente já tem há muito tempo. Isso é uma consequência", contou Gabriel. Daniela complementou frisando que trata-se também de intimidade artística.

"Não só como mãe e filho, mas de convivência artística nesses anos. Eu percebi isso no palco bem claramente, na estreia. No estúdio, estamos tão acostumados a fazer as coisas juntos que nem consegui definir esse entrosamento".

Questionado sobre como nasceu a ideia de unir mãe e filho no palco, Gabriel conta que foi um misto de aceitar e fazer propostas.

"Foi tanto aceitando propostas como dando propostas, contribuindo com novas ideias e, junto com o contexto de músicos, com a história que temos, deu o resultado desse show, que nos surpreendeu muito. Eu não esperava que o público fosse aceitar tão bem as minhas músicas inéditas".

Repertório

No repertório, mãe e filho prometem apresentar, além de canções de suas próprias carreiras, canções que ganham nova roupagem na voz da dupla.

"Eu fui buscar canções, primeiro que pudéssemos cantar juntos, que ficam bonitas na voz dos dois, pois a ideia é cantar o máximo os dois juntos. Acho que esse é o colorido, a identidade desse trabalho. escolhemos um roteiro que fala de mãe e filho, buscamos músicas que os dois gostam de cantar. E então, fomos buscando canções muito especiais e dando o tom de cada pedaço do show".

A ideia é promover um diálogo entre canções. Na ocasião, além de se apresentar como intérprete, Gabriel também mostra ao público seu lado compositor.

"No início canto 'O Começo', que é uma parceria com Itamar Vieira Júnior, romancista de 'Torto Arado', tem outras parcerias, inclusive com minha mãe, parcerias nossas antigas que a gente trouxe para a vida. Então, essas músicas estão pinceladas", conta Gabriel.

Daniela revelou que gravações estão sendo recuperadas e são grandes as chances de um registro do projeto. Durante a entrevista, ela pediu a Gabriel para tocar uma música cujo nome a deixou intrigada.

"A gente buscando um lado com mais humor, interação com o público, e aí Gabriel disse que fez uma música divertida. Eu não tiro essa frase da minha cabeça, já virou um jargão para mim, serve para várias situações além desse duplo sentido".





Matheus Calmon

Daniela revelou que na estreia em São Paulo, não conteve seu lado 'coruja' ao ver o filho cantando músicas que ainda não tinha visto.



"E quando chegou na hora ele foi lá e cantou e eu cheguei a ficar 'corujando' um pouco a beleza da interpretação dele, como em 'Dia Branco', por exemplo, que eu nunca havia ouvido ele cantar. E começou a cantar comigo nas passagens de sons, shows, e foi ficando cada dia mais bonito. Muito rapidamente aconteceu essa química artística também de um trabalho que nós nos propusemos a fazer".

Músicos

O show, segundo Gabriel, tem a característica de mudar bastante de textura musical, devido a diversidade de instrumentistas. No palco, Felipe Guedes assume bateria, percussão, baixo, guitarra e vocais. Tarcísio Santos fica no violão de nylon, guitarra e baixo e Bruno Aranha, nos teclados.

"Isso que dá uma dinâmica, também divertida, além de trazer as interpretações no violão de cada um, porque são muito diferentes, são músicos com uma identidade muito própria, com muita personalidade tocando. Estamos ainda firmando alguns arranjos, a cada show a gente insere ou troca alguma música, e agora, na Concha Acústica, teremos muitas novidades, já estou perguntando aos fãs do que eles estão com mais saudade, porque, do meu repertório mesmo, tem muita coisa que não canto, que é raro cantar".

Sobre o show

Daniela Mercury e Gabriel Mercury apresentam 'Oxente Acústico' no sábado, 2 de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos são vendidos no Sympla. Assinantes do Clube A TARDE têm 40% de desconto.