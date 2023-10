Daniela Mercury faz show gratuito com Orkestra Rumpilezz em Salvador | A TARDE

Os fãs de Daniela Mercury terão a oportunidade de curtir um show gratuito da cantora, ainda este mês, em Salvador. A artista participa do evento Colgate Clássicos, no próximo dia 29 de outubro, às 16h, no Parque da Cidade, onde apresenta o show “Viva o Axé”, dividindo o palco com a Orkestra Rumpilezz, pela primeira vez.

A apresentação terá ainda participação especial do Bloco Ilê Aiyê e abertura da Banda Erê, projeto social do bloco.

O evento é realizado pela Colgate em parceria com o Ministério da Cultura, Colgate Clássicos e tradicionalmente une música clássica e artistas de música popular, proporcionando ao público uma mistura de ritmos e uma experiência única.





Serviços O que é: show Colgate Clássicos – Viva o Axé, com Orkestra Rumpilezz convida Daniela Mercury

Abertura: Banda Erê Participação especial: Bloco Ilê Aiyê Data: 29 de outubro, domingo Local: Parque da Cidade Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara - Salvador Horário: 16h Duração: 2h Entrada gratuita Classificação indicativa: Livre Intérprete de libras