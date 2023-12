Daniela Mercury lança álbum e audiovisual com bastidores do Carnaval | A TARDE

Quando lançou 'O Canto da Cidade', megahit que integra o processo de um movimento identitário do orgulho negro e simbolizou um divisor de águas em sua carreira, Daniela Mercury canta: "Mil voltas o mundo tem. Mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta. Eu sou o carnaval".

A última frase, marcante para a carreira da artista, é o nome do seu mais novo projeto, já disponível nas plataformas digitais desde esta sexta-feira, 15.

Composto por 21 músicas que marcaram o carnaval de 2023, o projeto comemora os 40 anos de carreira da artista. Dirigido por Juliano Bacelar, o projeto oferece uma visão única dos carnavais de Salvador e São Paulo, destacando a alegria dos foliões e a energia de Daniela.

O público terá acesso aos bastidores do carnaval e à produção envolvendo mais de 100 pessoas. Em conversa com o Portal A TARDE, Daniela conta que está animada com o trabalho.

"É um projeto que foi tomando diferentes caminhos. Comecei com alguns clipes, registros do carnaval, e foi se tornando um projeto ambicioso, bonito, cheio de delicadeza, e com mais músicas. Tem muitas falas minhas explicando o que é o meu desejo para o carnaval, como penso, o que me inspira, o processo criativo das roupas, que junto com o trio elétrico e as músicas, dão o lado expressivo do que quero dizer durante o carnaval".

Ela conta que a ideia inicial era trabalhar com 15 músicas, mas o número foi subindo. "Escolhi as músicas mais bonitas, já tinha separado algumas para fazer um álbum, mas comecei a ouvir e fui me empolgando e acho que vou até aumentar. Tenho a impressão que vou continuar subindo. É porque o carnaval nunca acaba, um percurso enorme, quando junta vários dias de carnaval, meu repertório é muito grande e fui descobrindo pérolas, músicas bem divertidas".

Esse é um trabalho bastante despojado, é muito espontâneo. Acho que a maior característica desse projeto é essa. Sou eu e vocês em cena Daniela Mercury, sobre característica do projeto

O projeto traz imagens marcantes e importantes do Carnaval de 2023, o primeiro após a pandemia da Covid-19. A cantora lembra que o momento foi traumático, pois em toda sua vida, nunca havia passado por situação similar.

"Esse carnaval de 2023 é histórico. Nunca aconteceu, desde que nasci, nunca passei por uma situação em que o carnaval não pudesse ser efetivado, então a volta abraça um pouco o espírito das pessoas. Fiquei emocionada o carnaval inteiro e registrei essa emoção", diz Daniela, referindo-se ao projeto.

"Trago vários momentos, vou costurando os clipes musicais com falas sobre as roupas, a importância da gente valorizar todo mundo que participa... o carnaval é um ótimo pretexto para furar todas as bolhas. É uma festa que nos faz olhar nos olhos dos outros".

Ela afirma que o repertório foi pensado para fazer o público se sentir atrás do trio. "Fiz uma sequência gostosa para se dançar, para as pessoas se sentirem atrás do trio. Inclusive, as gravações são originais, quase sem retoques, quis deixar espontâneo. Tem algumas que eu paro, continuo, mas deixei assim mesmo, pois o carnaval é isso. Para dar uma sensação natural".

O carnaval nunca acaba, um percurso enorme, quando junta vários dias de carnaval, meu repertório é muito grande e fui descobrindo pérolas, músicas bem divertidas Daniela Mercury, sobre repertório

Questionada sobre algum momento que lhe deixa mais ansiosa para o público conferir, Daniela aponta as conversas nos bastidores. "Quando falo 'Eu sou o carnaval', cada um ali é o carnaval, é de todo mundo, não sou eu que sou o carnaval de ninguém, vocês que são o carnaval. Estou à flor da pele nesse projeto. Acho que esse é um trabalho bastante despojado, é muito espontâneo. Acho que a maior característica desse projeto é essa. Sou eu e vocês em cena".

“Eu Sou o Carnaval” tem direção musical de Daniela Mercury e produção musical de Daniela Mercury e Gabriel Mercury.