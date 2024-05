Daniela Mercury revela como se manter atual após 40 anos de carreira | A TARDE

40 anos de carreira. Esse o marco que a cantora e compositora Daniela Mercury atinge em 2024. Um dos destaques do terceiro dia da Bienal do Livro Bahia, que acontece neste domingo, 28, no Centro de Convenções Salvador, a artista conversou com o Portal A TARDE e revelou qual o segredo para se reinventar e continuar lançando sucessões após quatro décadas de trajetória.

“Ter desejo, sonho, ter coisa para fazer. Eu digo que quando tem motivo para acordar, a gente sai, acorda louco para ocupar o tempo. Como o Marcio Mello escreveu em 'Nobre Vagabundo', eu sou perecível ao tempo, vivo por um segundo. Em algumas músicas eu disse isso também”, iniciou.

Eu tenho pressa, o tempo me engole com todos os dentes, eu sempre tive muita pressa de viver. Eu tinha que ter umas duas encarnações para dar conta da vida, como eu não tenho, eu todo dia acordo cheia de assunto. Daniela Mercury, cantora e compositora

Segundo Daniela, esses 40 anos são para olhar também o seu trabalho e poder visitá-lo através de um evento como a Bienal. “Eu vou tentar decifrar para vocês o que é que me inspirou a fazer as canções, eu me lembro de quase tudo porque eu sou muito focada, obstinada. Meu apelido quando eu era criança era fominha porque tudo que eu resolvo fazer, eu mergulho e fico até conseguir fazer aquilo. Acho que é energia mesmo de vida, vontade de criar, é o que mais me move, sempre criar, até mais do que dançar e cantar”, enfatizou.



A cantora completou dizendo que o seu trabalho de criação é o que mais move ela. “Seja ele como compositora, como coreógrafa, que é outro tipo de palavra, seja como diretora dos meus trabalhos, concebendo tudo. Eu quero sempre descobrir o que é mais relevante para falar nos meus trabalhos, nos meus álbuns, em cada momento que eu vou produzi-los”, finalizou.