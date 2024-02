Desabafo? Mulher de Polly faz post enigmático na web | A TARDE

A mulher de Oh Polêmico, que teve um vídeo íntimo com o cantor Zé Paredão vazado na web, chamou a atenção dos internautas na madrugada desta terça-feira, 21. A dançarina Natalya Nery fez um post enigmático nos stories do Instagram, demonstrando estar com pensamentos negativos.

"Não vou conseguir", declarou a mulher de Oh Polêmico para mais de 395 mil seguidores de Mark Zuckerberg.

Nas redes sociais, a atitude de Natalya Nery dividiu opiniões. Alguns afirmaram que era marketing para algum lançamento de Polly. Já outros afirmaram que ela não estava bem emocionalmente. Confira os prints dos comentários dos internautas sobre o assunto em uma página de entretenimento.

Natalya Nery se relaciona com Oh Polêmico | Foto: Reprodução | Redes Sociais