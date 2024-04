"Deus tinha outros planos", afirma viúva sobre morte de Irmão Lázaro | A TARDE

A viúva do cantor gospel e ex-Olodum, Irmão Lázaro, publicou um forte desabafo nas redes sociais ao falar sobre a morte do artista, que completou três anos na terça-feira, 19. O cantor faleceu vítima da Covid-19 no dia 19 de março de 2021, em Feira de Santana, na Bahia.

Vânia Silva refletiu sobre a morte de Irmão Lázaro ao afirmar que Deus tinha outros planos para o marido. "Dia 19 de março nunca será um dia comum, essa data marcou a separação de tantas histórias, não as vividas, pois essas foram eternizadas, mas aquelas que sonhamos viver aqui nesse tempo e não foi possível, pois Deus tinha outros planos para você e para nós", desabafou na legenda de um reels com imagens do artista com a família.

Por fim, a viúva de Irmão Lázaro afirmou que não perdeu a fé, mesmo não compreendendo por que Deus permitiu a partida precoce do artista. Mesmo não compreendendo, eu não deixo de crer. A eternidade é real, finalizou, citando a passagem bíblica Eclesiastes 3:11.

Além da esposa Vânia Silva, Irmão Lázaro deixou duas filhas, Marta Silva e Alice Silva.

Detalhes sobre a morte de Lázaro

Na época do ocorrido, a Câmara de Vereadores de Salvador informou que Irmão Lázaro estava internado há quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado em Feira de Santana, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O cantor foi diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de fevereiro de 2021, porém, após sete dias de tratamento em casa, a doença evoluiu, comprometendo o funcionamento de seus pulmões. Em seguida, foi transferido para um leito clínico e, posteriormente, para a UTI, onde veio a falecer.