'Diabo' abre show de Leo Santana e assusta: "Deus tenha misericórdia" | A TARDE

Leo Santana causou furor nas redes sociais e assustou alguns internautas ao iniciar um show do "Baile da Santinha" com um Diabo em tons de vermelho e com chifre. As imagens viralizaram nesta sexta-feira, 24.

A edição em questão aconteceu no ano passado, quando o tema em questão foi "Santinha e Diabinha, sete virtudes e sete pecados". Além da fantasia, um efeito na voz do artista deixa a risada com tom maléfico.

"Ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você 'toma uma' e vira um perigo, aqui você pode sair beijando de boca em boca, pode curtir em alta e sem moderação", disse o artista com a voz do 'capiroto'.

Na web, internautas reagiram à cena. "Muitas piadas e acharão engraçado. Mas quando chegar o 'DIA', não vão achar graça nenhuma. Nada está mais oculto. Só não vê quem não quer", disse um internauta.

"Será que as pessoas que estão nesse show acham isso normal? Que Deus tenha misericórdia desse povo", comentou outro.

Neste ano, o tema do show é "Cabaré". O evento terá a participação de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, e Kevin O Chris.





Matheus Calmon