Diagnosticada com infecção grave, Anahí não estará no show em SP | A TARDE

Após ter sido diagnosticada com infecção renal, a cantora Anahí informou através da Live Nation que não poderá participar do show do RBD agendado para sábado, 18, no Allianz Parque, em São Paulo.

A cantora, que precisou abandonar a apresentação anterior devido a fortes dores, estará ausente devido recomendações médicas.

“Me rompe o coração não poder estar esta noite em um show. Fiz todo o possível para estar aí, mas os doutores foram muito claros de que preciso descansar para me recuperar”, diz a cantora em nota.

Apesar da ausência, Dulce Maria, Maite, Christopher e Christian manterão o show com a mensagem de Anahí aos fãs ressaltando a continuidade da celebração: "Vocês são nosso grande amor e a festa continua".