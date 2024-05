Diss: Entenda a briga entre os rappers Kendrick Lamar e Drake | A TARDE

Os rappers Drake e Kendrick Lamar estão protagonizando uma grande treta e decidiram utilizar suas novas músicas para expor um ao outro e trocarem farpas. O movimento é conhecido como 'Diss', uma canção cujo propósito é insultar uma ou mais pessoas.

As raízes do conflito surgiram anos atrás, quando os dois colaboraram em faixas como "Buried Alive Interlude" (2011), "Poetic Justice" (2012) e "F**kin' Problems" (2013). Porém, o que começou como uma rivalidade amigável sobre quem reinava como o rapper supremo, gradualmente se transformou em uma briga profunda e pessoal.

A briga explodiu de vez em 2013, quando em um verso da música "Control", de Big Stean, Kendrick optou por atacar Drake e outros rappers. Isso marcou o início de uma série de faixas de indiretas entre os dois artistas.

As tensões se acirraram novamente em 2023 com o lançamento de "First Person Shooter" por Drake e J. Cole, o que foi entendido como um ataque por Kendrick, que resolveu responder durante sua participação na faixa "Like that", de Future e Metro boomin.

A briga atingiu seu ponto máximo este mês, quando ambos artistas lançaram uma série de faixas acusando gravemente um ao outro. As acusações variam entre violência contra mulheres, pedofilia e paternidade ausente. Apesar de suas negações, as acusações voaram de um lado para o outro.

Com a treta escalando com o passar dos anos, vários fãs voltaram a comentar sobre a briga após o lançamento da última faixa de Drake, "The Heart Part 6", onde ele acusa Kendrick de agredir a própria esposa.

Publicações relacionadas