Djavan: "A Bahia e eu temos uma ligação muito forte"

Dono de hits que embalam gerações, a exemplo de 'Eu Te Devoro', 'Oceano', 'Se...', 'Açaí', e muitos outros, Djavan volta a Salvador, desta vez, com a turnê 'D', nome do seu mais novo trabalho. O artista chega à capital baiana após encerrar a primeira parte da turnê que se iniciou no Brasil e terminou com diversos espetáculos nos Estados Unidos e na Europa.

No repertório, o alagoano apresenta um passeio por todas as fases de sua discografia e carreira, que completa 49 anos em 2023. O artista, que abriu o segundo dia do Festival de Inverno Bahia 2023, em Vitória da Conquista, no último sábado, 26, se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) no sábado, 2, e no domingo, 3, data extra que precisou ser disponibilizada devido ao sucesso de vendas.

Dias antes da apresentação, Djavan contou ao Portal A TARDE que após quase cinco décadas de carreira, segue motivado a fazer shows devido à renovação de cada plateia. Ele considera que cada show é tão único quanto às emoções provocadas pelas apresentações.

"As plateias nunca são as mesmas, elas se renovam, se transformam, se modificam a cada show. Isso é um motivador muito grande. A gente sabe que vai até encontrar algumas pessoas que já viu, mas ao mesmo tempo, muita gente que a gente não conhece e que se revela de algum modo, procura ser notado. Tem essa relação de quase intimidade da plateia com o artista, pois a plateia está ali para reverenciar o artista, aplaudi-lo", disse.

Fazer show na Bahia é sempre uma expectativa de grande êxito, grande festa Djavan, sobre relação com a Bahia

Djavan traz a turnê 'D' após se apresentar em outros espaços pelo Brasil e pelo mundo. Ele enxerga em cada espetáculo uma conexão global, onde as reações do público transcendem fronteiras.

"Uma coisa que dá pra gente observar nitidamente é que o público, no mundo inteiro, está conectado com a música do Brasil, com a minha música, de modo como nunca se viu, por causa da internet. Então, as plateias são ávidas em todos os lugares [...] Se você abre o olho em uma plateia na França, por exemplo, e você não sabe que está na França, você não vai identificar em que lugar você está pela reação da plateia, pois é igual a aqui".

Clássicos e solidariedade em terras baianas



Apaixonado pelos palcos, Djavan celebra o fato de grande parte dos novos artistas terem um olhar sobre sua obra e sua carreira. O cantor ressalta que graças à internet, esses talentos surgem com muito mais intensidade.

"Acontece com muita frequência, não dá para acompanhar tudo. Muita gente surgindo, algumas pessoas com bastante talento, outras nem tanto, mas a possibilidade de surgirem novos talentos aumentou muito com a internet. O que aparece de realmente interessante a gente está ouvindo e acompanhando".

Dentro de tudo o que fez, o artista considera que 'D' revela a evolução da sua própria obra. "Continuo fazendo discos cuja diversidade é o foco central e, nesse aspecto, ele cumpre seu papel muito bem. Você vai ver ali uma diversidade rítmica e de gêneros muito grande, como sempre existiu em todos os meus trabalhos".

No palco da Concha, a voz e violão de Djavan ganham o reforço de Marcelo Mariano (baixo e vocal), Felipe Alves (bateria), João Castilho (guitarra, violão e vocal), Paulo Calasans (piano, teclado e vocal), Renato Fonseca (teclado e vocal), Jessé Sadoc (trompete, flugelhorn e vocal) e Marcelo Martins (saxofone, flauta e vocal).

Para o conceito visual, o cantor aposta novamente na cenografia de Gringo Cardia, na iluminação de Césio Lima e Mari Pitta e no desenho de luz de Serginho Almeida, repetindo parcerias bem-sucedidas realizadas em shows anteriores, enquanto Marina Franco se junta ao time na direção de figurino, juntamente o estilista convidado Lucas Leão.

A cada show a plateia é outra, a emoção é renovada e a gente canta como se fosse pela primeira vez. É assim que eu vejo e vai ser sempre assim Djavan, sobre plateia

Com um vasto catálogo de músicas já produzidas, o artista promete privilegiar os clássicos. "A maioria das pessoas vai ali para ver os clássicos", ressalta. O show dele em Salvador marca ainda o lançamento da campanha "Um para Uns", da Íris Produções, que tem o objetivo de arrecadar uma tonelada de alimento em um ano. Em parceria com as ONGs Associação Aisha Vida (FAV) e Projeto Semeadores Mirins, o Show Solidário convida o público que vai aos shows da Íris Produções a doar 1 kg de alimento, de forma voluntária, sem contrapartida.

“A ‘Um por Uns’ é para que possamos pensar que doando somente 1 kg de alimento é possível ajudar muitas pessoas. Criamos a meta para que isso vire um compromisso e que possamos convidar público, empresas e artistas a serem parte desse projeto”, afirma Thaiane Machado, coordenadora de comunicação da Íris Produções.

Djavan lembra com carinho que assim como essa, muitas apresentações na Bahia demandaram data extra devido às sessões esgotadas e cita a expectativa para os shows no estado.

"A Bahia e eu temos uma ligação muito forte. O baiano tem revelado isso, não só pela presença maciça nos shows, mas pela movimentação na internet que realmente gosta, acompanha a carreira há muitos anos. E fazer show na Bahia é sempre uma expectativa de grande êxito, grande festa, e esse ano não vai ser diferente".

SERVIÇO Show: Djavan – “D”

Data: Dia 02 (esgotado) e 03 de setembro (sábado e domingo) Local: Concha Acústica do TCA (Campo Grande) Abertura dos portões: 17h30h | Show: 19:00h Classificação: 16 anos Realização: Íris Produções Info pelo Whatsapp. (71) 98441-8262 Vendas On-line: Bilheteria Digital Locais de Venda: Ingressos Bahia/Shopping Barra (sem aplicação de taxa de serviço) Valores do 3° Lote: Plateia - inteira 03/09 (domingo) sessão extra: R$ 260 Camarote - 03/09 (domingo) sessão extra: R$ 340