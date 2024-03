Domingo Artístico encerra projeto com lançamento de EP e clipes | A TARDE

Os alunos do Centro Cultural Vai Chegar, no Engenho Velho da Federação, vão lançar as suas produções autorais no último Domingo Artístico, que ocorre na manhã do próximo dia 17 de março, às 10h. Produzidos e protagonizados junto com os jovens do bairro, o EP e os quatro videoclipes vêm sendo produzidos desde abril de 2023.

Os produtos artísticos contaram com a participação de diversos profissionais do campo audiovisual e musical da Bahia e também de outros estados, entre eles, Márcia Short, Zé Manoel e Roberto Mendes, que marcaram presença na faixa do videoclipe de “Cantando a Vida”.

“Muito orgulho das crianças e jovens que foram presentes em cada etapa deste processo. Foi incrível ver como se investiram, se expressaram nas artes, dialogaram e criaram juntas. Ao longo do ano, vimos como a personalidade de cada uma delas foi afirmada, através de uma linguagem artística sempre mais rica”, comenta Tedy Santana, idealizador do Vai Chegar.

Para Tedy, a expectativa com os lançamentos dos videoclipes é prestigiar e valorizar o protagonismo das crianças, fortalecer a autoconfiança, espalhar as mensagens de esperança e outros valores do projeto com a colaboração. Neste Domingo Artístico, serão projetados em primeira mão os videoclipes das músicas “Cantando a Vida”, “Onde Andará”, “Vai Chegar - Remix” e “Verba da Merenda”.

Após exibidos para os alunos e moradores do bairro, os clipes serão lançados ao longo do mês nas plataformas digitais com recursos de acessibilidade [audiodescrição (AD); legendas para surdos e ensurdecidos (LSE); janela de Libras (JL)]. As músicas, na sua maioria compostas por Tedy Santana, trazem temas como esperança, justiça social, consciência, respeito, a força do coletivo, o poder e a beleza do caminho.





Serviços Domingo Artístico – Projeto Vai Chegar

Lançamento do EP e Videoclipes Data: 17 de março de 2024 Local: Centro Cultural Vai Chegar Horário: 10h LANÇAMENTOS DIGITAIS 20/03 - Lançamento do videoclipe Cantando a Vida no Youtube 22/03 - Lançamento do videoclipe Verba da Merenda no Youtube 27/03 - Lançamento do videoclipe Vai Chegar Remix no Youtube 29/03 - Lançamento do videoclipe Onde Andará no Youtube 29/03 - Lançamento do EP nas plataformas digitais