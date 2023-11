Domingo no TCA terá Quabales Banda e Ivete Sangalo a R$ 1 | A TARDE

A 17ª edição do Domingo no TCA terá Quabales Banda, grupo fundado no Nordeste de Amaralina, em Salvador, com o show “Essa É a Bahia”, e Ivete Sangalo, Zé Ricardo e Baile Favellê como convidados especiais. A apresentação acontecerá no dia 3 de dezembro, a partir das 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia).

No repertório do grupo anfitrião, estarão trabalhos autorais e músicas conhecidas do público baiano, misturando tecnologia, performance e ancestralidade para mostrar a força das favelas e das periferias.

O Domingo no TCA também marcará a estreia do Favellê Music, selo de música urbana que entra no mercado musical na mesma data com o lançamento do primeiro single e videoclipe da Quabales Banda. O selo conta com a parceria da empresa Nas Nuvens, presidida pelo produtor musical Liminha, e também da empresa Ingrooves, que faz parte da Virgin Music Group.

Segundo o idealizador da Associação Cultural Quabales, Marivaldo dos Santos, “tudo o que o público vai ver é fruto do que colhemos desses 12 anos de atuação do Quabales”. “É um movimento que está inserido no trabalho de formação em arte e educação e que possibilitou o desenvolvimento de novos projetos, como a criação de um selo musical para artistas da periferia, além da própria Quabales Banda, que hoje emplaca uma estrada no mercado profissional da música”, detalhou.