Dudu Nobre lamenta morte do compositor baiano Dito Machado

- Foto: Reprodução

A morte de Dito Machado, cantor e compositor baiano, causou comoção no mundo da música nesta quarta-feira, 17. Aos 80 anos, segundo informações preliminares, Dito foi encontrado morto no banheiro de casa, na região da Pituba.

Ele foi o compositor de hits bastantes conhecidos na Bahia e no Brasil, a exemplo de “A Grande Família", que ficou famosa na voz de Dudu Nobre e embalou o seriado de mesmo nome na Rede Globo. Em vídeo enviado ao Grupo A Tarde, Dudu afirma que Dito fará falta.

"Passando aqui para deixar as minhas condolências aqui, o meu apoio aos amigos e parentes do nosso querido Dito, autor da A Grande Família, um dos grandes sucessos da minha carreira, que infelizmente nos deixou e com certeza vai fazer uma falta muito grande", disse Dudu.

O cantor frisou ainda que, além de 'A Grande Família', Dito foi autor de músicas de sucesso do grupo É o Tchan. "Mando o meu apoio para a família, o meu apoio para todos os amigos, para toda a rapaziada da Bahia. Com certeza, o Dito vai deixar muita saudade", lamentou o cantor.

Entre suas composições estão um dos maiores sucessos de Xuxa, “Ilariê”, além de “Tindolelê”. Na Bahia, ele compôs grandes sucessos do É O Tchan como 'Dança da Cordinha', 'Bambolê', 'A Nova Loira do Tchan'.

Ele não tinha filhos e deixa a companheira Ana Rita e um afilhado.