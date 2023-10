Durval Lelys surge de vampiro para interpretar clássico da música

Na terceira e última noite que encerrou o “Oitava Maravilha”, evento que aconteceu entre 28 e 30 de setembro, no Resort Transamerica, na Ilha de Comandatuba, localizada na cidade de Una, sul da Bahia, Durval Lelys entregou muita arte e nostalgia em apresentação feita no sábado, 30.

Em um show que durou cerca de três horas, marcado por um “passeio” por algumas cidades do Brasil, onde cada música representava as capitais conhecidas por realizar, tradicionalmente, carnavais, inclusive os “fora de época”, fãs e frequentadores dos blocos mais famosos da folia momesca se divertiram, emocionaram e puderam matar a saudade dos mais famosos do país: Coco Bambu, Me abraça e Asa de Águia.

Durval Lelys cantou os clássicos da carreira | Foto: Brenda Ferreira | Ag. A TARDE

“Durvalino” também entregou muita performance teatral e artística, com efeitos especiais distribuídos pelo palco, além de surpreender o público quando apareceu vestido de vampiro, para cantar um dos maiores sucessos da sua carreira: a “Dança do Vampiro”.



Brenda Ferreira / AG. A TARDE

Durante a apresentação, o cantor declarou estar muito feliz com o resultado do evento e agradeceu pela oportunidade de estar tocando por mais um ano consecutivo na “Oitava”, assim como Bell Marques, que se apresentou na sexta-feira, 29. “Essa festa está linda, só gente bonita, feliz, nesse paraíso que é Comandatuba. Estou muito contente em estar aqui hoje”.

A “Oitava Maravilha” está em sua terceira edição e recebeu, neste final de semana, os cantores Alexandre Peixe, Bell Marques e Durval Lelys, para um verdadeiro carnaval fora de época, em uma das ilhas mais bonitas do Sul da Bahia. No sábado, 30, a organização do evento já confirmou a edição de 2024, de 26 a 29 de setembro, com lote exclusivo para quem participou neste ano.

*Repórter viajou a convite da produção do “Oitava Maravilha”