"É o Tchan" se pronuncia após internação de Compadre Washington | A TARDE

Após o Compadre Washington ser internado às pressas com fortes dores abdominais e realizar uma cirurgia de emergência, por ser diagnosticado com apendicite aguda, a Cara de Urso Produções que gerencia a carreira do grupo É O Tchan, publicou um comunicado sobre a agenda do grupo.

Em nota, a produtora afirma que cumprirá toda agenda de compromissos como programada, em respeito aos seus fãs e contratantes.

“Ficando o cantor Beto Jamaica a frente das apresentações até que Compadre se recupere totalmente”.

O comunicado afirma, ainda, que Compadre Washington deu entrada nesta madrugada, na emergência do Hospital Mater Dei, tendo sido submetido a apendicectomia por videolaparoscopia, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial.

“A equipe médica e a Cara de Urso Produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações, divulgaremos oficialmente", finaliza a nota.