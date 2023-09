Eleita melhor banda cover dos Beatles do mundo fará show em Salvador

A banda Beatles Abbey Road se apresentará nos dias 19 e 20 de outubro, no Teatro SESC Casa do Comércio. Ela foi eleita a melhor Banda Beatles do mundo por 3 vezes, na Inglaterra.

O Abbey Road é o único grupo no país a possuir uma coleção autêntica de instrumentos e figurinos. Entre os destaques, três violões – um Martin, um Gibson e outro Epiphone – e uma bateria Black Oyster, de 1965, idêntica à usada por Ringo Starr.

A banda também foi o único representante brasileiro a tocar na Beatles Week, realizada anualmente em Liverpool. O Abbey Road não só abriu o evento com uma apresentação dentro dos estúdios EMI, como gravou um CD ao vivo no local, utilizando a aparelhagem de som original dos ídolos ingleses.

Com o título de banda "Beatles Official Brazil" e formada por Carlos Picchi (Ringo Starr), Maury D’Ambrosio (George Harrison), Ricardo Junior (Paul McCartney) e Luis Fernando Gomes (John Lennon) – o espetáculo promete uma viagem no tempo.

O repertório segue a ordem dos discos dos Beatles. Assim, os fãs do quarteto britânico poderão conferir desde os primeiros sucessos como “Twist and Shout”, “She Loves You” e “I Wanna Hold Your Hand”, passando pela fase psicodélica até atingir o êxtase na fase final de “Hey Jude” e “Let it Be”. Tudo isso somado a projeções e efeitos multimídia que proporcionam uma viagem mágica.

Dos instrumentos – como guitarras e baixos Rickenbacker – ao figurino, tudo é pensado em detalhes. A busca pela semelhança é tanta que os músicos do Abbey Road usam até assessórios iguais aos de Paul, Ringo, Jonh e George. Destacam-se também pelo fiel comportamento no palco. Trejeitos, tics e manias dos garotos de Liverpool completam o quadro.

Serviço

Evento: Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute

Quando: 19 e 20 de outubro

Hora: Quinta 20h e sexta 21hOnde: Teatro SESC Casa do Comércio

Valor: Plateia R$ 180,00 (inteira) R$90,00 (meia) Mezanino R$ 160,00 (inteira) R$80,00 (meia)

Vendas: Bilheteria do SESC e site da SYMPLA Informações: 3014-1209

Classificação: Livre