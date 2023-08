Em carreira solo, Geo Benjamin lança “Rosa Lilás”; ouça

O guitarrista, cantor e compositor Geo Benjamin, conhecido pela trajetória à frente da banda de rock Mar Revolto e posteriormente com a banda Alquímea, vai trilhar novos caminhos com o lançamento de seu trabalho solo. Sob o nome de “Benjaminn”, o artista lança seu primeiro single "Rosa Lilás".

Geo Benjamin se dedicou a acompanhar artistas da Bahia em apresentações “ao vivo”, com renomados músicos da nossa MPB, como Paulinho Boca, Chico Evangelista, Bruno Nunes e Gilberto Gil. Em 2007, ele participou do projeto de rock a convite de Carlinhos Brown intitulado “Carlinhos Brown é Mar Revolto”.

Com um estilo mais melódico, Geo faz a transição do rock para o pop no novo projeto. “Rosa Lilás” já está disponível em todas as plataformas de música e conta com um clipe no canal do artista no You Tube.

“A canção Rosa Lilás transcende as fronteiras do coração, envolvendo-nos em uma dança de amor, beleza, paixão, e estima elevada. Com requinte e alegria, essa música ganha vida através do videoclipe, que pra mim é simplesmente mágico e emocionante”, afirma Geo Benjamin.