Em carreira solo, Vina Calmon firma contrato com a Salvador Produções | A TARDE

Após o fim do contrato com a banda Cheiro de Amor, a cantora Vina Calmon passará a integrar o time da Salvador Produções. A artista, que agora investirá na carreira solo, assinou contrato com a empresa para gerenciamento artístico e agenda comercial.

O contrato entre a empresa e a artista passa a valer a partir do dia 5 de março. Em comunicado, a empresa afirmou que a cantora terá em seus novos projetos e trabalhos um repertório que irá passear pelo ritmo baiano, passando pelos mais diversos estilos musicais

Já Vina conta que é grata pela trajetória na música e oportunidades recebidas.

"Os grupos musicais que cantei na minha infância no inteiror, as bandas de forró, a banda Axerife e, em especial, a banda Cheiro de Amor foram fundamentais para eu me tornar a artista que sou até aqui. Me sinto lisonjeada e feliz com mais esse presente que é entrar para o time da Salvador Produções, uma empresa que é o berço de grandes artistas da nossa Bahia. Eu sempre acreditei nos meus sonhos e, apesar dos obstáculos que me surgiram no caminhar, desistir nunca foi e nunca será a palavra da vez", disse Vina.