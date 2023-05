Em turnê, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá fazem show em Salvador

Membros remanescentes da banda Legião Urbana, os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá trazem a Salvador, a turnê “As V Estações”. A apresentação, que acontece no domingo, 8 de outubro, às 19h, na Concha Acústica, une as canções dos álbuns de sucesso “As Quatro Estações” e “V”.

O terceiro projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá – que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana – costura um tecido com as canções e temas de “As Quatro Estações” e “V”. Bonfá, num estalo, batizou a nova turnê como “As V Estações”, a alma dessa nova empreitada.

O pentagrama foi o símbolo escolhido para nortear a criação desse novo projeto; os quatro elementos coordenados pelo espírito, uma linha contínua com cinco vetores conta essa história: I AR (confissão, entrega, espelho); II ÁGUA (amor, relacionamento, self); III TERRA (super hits); IV FOGO (política, Brasil, luta, mudanças); e V ESPÍRITO (Só o amor salva).

André Frateschi lidera o trio nos vocais. Os ingressos podem ser comprados no site e aplicativo da Bilheteria Virtual (https://bilheteriavirtual.com.br) ou nos balcões do Pida (Salvador Shopping e Shopping Piedade). Não haverá venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves.