Empresário do irmão de Alok está entre feridos de queda de helicóptero

Djs são gêmeos - Foto: Reprodução | Instagram

Funcionários que fazem parte da equipe do DJ Bhaskar, irmão de Alok, sofreram um acidente aéreo nesta quinta-feira, 27. O helicóptero caiu em Água Fria, interior do estado de Goiás.

Ao todo, três pessoas estavam a bordo da aeronave, entre eles Bhaskar. Também estavam no helicóptero Lucas Batista Bezerra, de 32 anos, Ricardo Emediato, de 38, que é sócio fundador do grupo R2, assim como o piloto Ayrton Vagas, de 66.

Todos foram resgatados com vida e recebem atendimento médico. De acordo com o jornal Correio Braziliense, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) afirmou que o condutor está em estado grave.

O perfil de Bhaskar nas redes sociais divulgou uma mensagem nas redes sociais do DJ. Confira:

| Foto: Reprodução | Instagram

Quem é Bhaskar?

Mesmo pouco conhecido, o goiano caminha a passos parecidos com o de seu irmão Alok e já realizou vários trabalhos no mundo da música eletrônica. O DJ, hoje com 32 anos, comanda pistas em festas desde os 12 anos.

Ele consolidou a carreira solo em 2016, com o single “Feeling So High”. Também já passou por festivais como Tomorrowland Brasil, evento de música eletrônica realizado em Itu, cidade do município de São Paulo.

Ele também já participou do Rabbit Eat Letuce, na Austrália, e Half Moon, na Tailândia. Além disso, já participou do Lollapalooza, em São Paulo.