Encontro de Filarmônicas reúne bandas baianas para celebrar 2 de julho

- Foto: Divulgação

No dia 2 de julho, o 33º Encontro de Filarmônicas da Bahia será realizado em Campo Grande, Salvador, a partir das 17h30, comemorando a Independência da Bahia.

O evento, gratuito e aberto ao público, seguirá a cerimônia militar do Fogo Simbólico e contará com apresentações de diversas filarmônicas, incluindo a Banda de Música da Guarda Civil Municipal e a Oficina de Frevos e Dobrados, com participação especial de Juliana Ribeiro.

O evento reunirá a Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Salvador, a Filarmônica Ambiental de Camaçari, a Filarmônica Ribeirinhos do São Francisco de Xique-Xique, a Filarmônica Guerreiros do Sol de Dias D'Ávila, e a Sociedade Filarmônica Lyra Ceciliana de Cachoeira.

No dia seguinte, 3 de julho, o Campo Grande será palco do Baile da Independência, a partir das 18h, com a Orquestra Fred Dantas e o sambista Guiga de Ogum. O evento celebra a Independência do Brasil na Bahia com música e dança de salão.

Ambos os eventos, Encontro de Filarmônicas e Baile da Independência, são organizados pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com coordenação do maestro Fred Dantas.