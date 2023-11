Ensaios do Psi: 1ª edição de 2023 terá participação de Àttooxxá | A TARDE

O Psirico e o Àttooxxá já possuem uma história de parceria, com diversas produções musicais | Foto: Divulgação

O famoso Ensaio do Psi vai estrear a primeira edição de 2023 no dia 7 de dezembro, com a participação do grupo Àttooxxá, na área de eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo, centro histórico de Salvador.

Todas as edições do evento, deste ano, começará a partir das 19h, sempre no mesmo local. Os ingressos estão à venda no Sympla, com o primeiro lote a R$ 60 (arena) e R$ 90 (área vip). Depois do dia 7 de dezembro, o próximo ensaio acontecerá no dia 11 de janeiro.



O Psirico e o Àttooxxá já possuem uma história de parceria, com diversas produções musicais como o hit “Popa da Bunda” no Carnaval de 2018.