Entenda o que é câncer inguinal, doença que causou a morte de Anderson | A TARDE

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, morreu na tarde desta sexta-feira, 26, após lutar contra um câncer inguinal desde outubro de 2022. Ele estava internado na UTI do hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro.

Após receber o diagnóstico, Anderson chegou a receber a notícia da cura três meses depois. No entanto, em maio do ano passado a doença voltou e atingiu também os testículos. O músico manteve a agenda de shows, mas estava em tratamento desde então.

O câncer inguinal pode ter origens diversas e se refere à presença de neoplasia em uma região, como a da axila ou da virilha, não especificamente em um órgão do corpo. À Folha de São Paulo, o médico uro-oncologista Bruno Benigno, diretor da Clínica Uro Onco do Hospital Oswaldo Cruz, explicou que existem vários componentes anatômicos nessas regiões que podem ser o foco da doença.

Na virilha masculina, como foi o caso de Anderson, podem ser afetados músculos, gânglios linfáticos ou o cordão espermático, cuja função é nutrir material e neurologicamente os testículos por meio de vasos sanguíneos. Os gânglios (ou linfonodos) atuam como filtros e, popularmente, são mais conhecidos pelo nome de ínguas, aqueles caroços sob a pele que surgem sempre que o sistema imunológico do corpo trava alguma batalha.

"Qualquer um desses componentes pode originar um foco de um câncer. Entretanto, na maioria das vezes, em 95% dos casos, o câncer da região inguinal é na verdade um reflexo, uma área de metástass de um câncer que se originou em um outro órgão", diz Benigno.

O problema nessa parte do corpo, em geral, pode ser desencadeado por neoplasias na pele, em região interna da pelve, útero, ovário, próstata, testículo ou pênis. "Todos esses cânceres podem dar metástase para a região da virilha. A origem, na maioria das vezes, está fora da região propriamente dita, mas a virilha é um foco de recebimento de células metastáticas", reforça o médico.

