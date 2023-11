"Era isso que eu clamava", diz Brown sobre show memorável no Afropunk | A TARDE

Carlinhos Brown fez referência a sua história e vivências neste primeiro dia do Afropunk Bahia, através do primeiro e mais importante álbum de sua carreira, Alfagamabetizado (1996). Em coletiva de imprensa artista lembrou sua trajetória até o palco do maior festival de cultura negra do mundo.

"Meu pé direito chegou agora, porque era isso que eu clamava quando fiz Alfagamabetizado, para que tivessem festivais assim, para [evitar] esse mal entendimento da nossa sofisticação, porque somos sofisticados. Não têm coisa mais sofisticada do que a favela", diz.

"O meu passo largo pisou no palco do Afropunk, porque quem me conhece sabe que eu sou afropunk", afirma o músico e multiinstrumentista. Brown ressalta a importância da responsabilidade com sua ancestralidade. "Esse é todo um desejo de reafricanização, mas que não separa. Nós precisamos vencer o racismo".

No entanto, o artista reitera que esse é um momento de gratidão. "Um momento que eu posso me olhar e da forma que construí o Axé Music, eu sou percusonista do Axé Music. Gravei para Bell, Durval", diz.

Como Brown diz, Alfagamabetizado significa "tirar o analfabetismo. É aquele que busca instruir" e que mesmo não tendo a oportunidade de frequentar a escola, aprendeu fora da linguagem escolar. Brown diz que esse é seu compromisso com sua ancestralidade.

"Sei o que estou fazendo desde o dia em que resolvi deixar a empresa em que eu limpava banheiro, para ser músico, mas sou imperfeito, porque no dia que eu encontrar precisão, eu deixarei de ser quem eu sou", finaliza.

* Estagiário sob supervisão de Daniel Genonadio