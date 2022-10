Erasmo Carlos tem saúde estável, mas não tem previsão de alta

O cantor Erasmo Carlos, 81, internado na segunda-feira, 17, deve ter alta médica nos próximos dias, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Barra D’Or nesta quarta-feira, 26.

Ele segue internado com quadro de síndrome edemigênica, sendo submetido à exames complementares e ajuste terapêutico.

"No momento admitido no quarto, com quadro clínico estável, acordado, lúcido, deambulando e com previsão de alta nos próximos dias", diz a nota.

Ele foi internado para realizar exames e readequar medicamentos de uso contínuo e seguiu no hospital para ser monitorado por decisão médica. O artista, segundo a equipe, está ansioso para voltar a sua rotina e seus shows.