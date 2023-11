Evento gratuito de lançamento de revista da Ufba tem DJ Arthur Soll | A TARDE

Um evento de lançamento de revista financiada pela Ufba acontece nesta sexta-feira, 1, com Dj Arthur Soll, Dj Lira Olsen, que costumam tocar na boate SAN, e o cantor de rap Drigo, que convida Gueu Rocha. Com entrada gratuita, a iniciativa acontecerá no Mercadão CC, no Rio Vermelho, a partir das 19h.



De Feira de Santana, Arthur Soll é drag queen e acumula mais de 300 mil seguidores no TikTok e mais de 90 mil no Instagram, além de fazer lip sync e performances. Já Lira Olsen, é conhecida como “Musa Caótica” e promete trazer um set divertido para a comemoração.

Para completar a line up, o cantor de rap Drigo, traz músicas autorais para o palco do Mercadão CC, como “6959”, “Procurado”, “Sem nome, sem foto”, seu mais recente lançamento, “Selvagem”, entre outros hits.

Sobre a revista

A DémodÉ é uma revista digital de moda, cultura e comportamento, contemplada por um edital da UFBA. Todas as matérias já terão sido lançadas no dia do evento e estão envoltas em temas relacionados à cena cultural da Bahia. No entanto, em paralelo, podem ser encontrados outros conteúdos nas redes sociais.

Serviço

O quê: Festa de lançamento da Démodé (DJ Arthur Soll, DJ Lira Olsen e Drigo convida Gueu Rocha)

Onde: Mercadão CC, Rio Vermelho

Quando: 1 de dezembro (sexta-feira), às 19h

Quanto: gratuito