Evento promove tributo a Raul Seixas no Rio Vermelho

Fãs de Raul Seixas, cantor e compositor falecido há mais de três décadas, ganharão uma oportunidade de relembrar os clássicos do ídolo neste domingo, 20, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Intitulado "Raul 3.4 – Um Tributo a Raul Seixas", o evento conta com shows de Marculino e Seus Belezas, Gerônimo, Lutte e Faustão e os Mongas. A entrada é gratuita.

A apresentação acontece a partir das 15h, no Palco Toca Raul, no bairro do Rio Vermelho, ao lado da Paróquia de Sant'Ana. Além do fortalecimento cultural, o tributo vai arrecadar alimentos não perecíveis, que serão distribuídos em comunidades carentes de Salvador.

O evento marca os 34 anos de Raul Seixas, homenageando sua contribuição para a música brasileira e celebrando sua vida e legado artístico-cultural. O artista faleceu no dia 21 de agosto de 1989.

A banda Marculino e Seus Belezas - uma família de amigos formada nos últimos 30 anos e que desde 2013 celebra Raul - é a banda responsável pelo grande tributo, com as participações especiais dos cantores Rafa Luz e Marcos Clement. A irmandade é composta pelos músicos Marculino (voz e violão), Adil Passos Jr. (teclado), Dan Raulzito (baixo), Bruno Michel (guitarra e vocal) e Reni Almeida (baterista).

"Seguir Raul é lutar por um mundo de paz, de amor e de igualdade. É o sonho que devemos transformar em realidade. A ideia é não deixar morrer as ideias e a música de Raul Seixas, a simplicidade e a essência de nossa breve vida", declara Adil Passos.

Outro show é do cantor e compositor soteropolitano Gerônimo. Integra ainda a programação, os cantores Faustão e Lutte. Nos intervalos entre as apresentações, a festa fica por conta do Dj Davi.

Quando - 20 de agosto de 2023, a partir das 15h Local - Palco Toca Raul, bairro do Rio Vermelho - ao lado da Paróquia de Sant’Ana Atrações - Marculino e Seus Belezas (participações especiais de Rafa Luz e Marcos Clemente), num tributo a Raul Seixas; Lutte; Faustão; Gerônimo; Dj Davi e convidados Entrada - doação de alimentos não perecíveis para comunidades carentes de Salvador Realização - Pool Produções e Hora Produções, em parceria com a banda Marculino e Seus Belezas.