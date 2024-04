Ex-funcionário de Fábio Jr. pede indenização de R$ 650 mil | A TARDE

O ex-motorista de Fábio Jr. entrou com um processo contra o cantor por danos morais, através da Vara do Trabalho da Comarca de Barueri, no interior de São Paulo (SP). De acordo com o jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Alex Aparecido pede uma indenização de R$ 650 mil por trabalhos extras e falta de registro na carteira.

Aparecido alega que prestava serviços que não faziam parte de seu trabalho como assessor de show, segurança e deveria estar sempre à disposição da família de Fábio Jr., como viagens e outros.

Aparecido diz não ter recebido INSS, FGTS e nem obteve registro em sua carteira de trabalho ao longo desses anos. Aparecido, que trabalhava com o cantor desde 2003, afirmou que sua demissão foi sem justificativa em fevereiro de 2022, quando disse ter chegado ao trabalho e foi comunicado sobre a dispensa por terceiros.

Segundo Daniel Nascimento, no processo ainda consta que Aparecido deveria auxiliar também na limpeza do automóvel usado. O ex-funcionário entrou com o processo contra o cantor, após dois anos de sua demissão. O processo corre na Justiça de São Paulo.