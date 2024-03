Fábio Jr traz turnê que celebra 50 anos de carreira a Lauro de Freitas | A TARDE

Fábio Jr. se apresenta em Lauro de Freitas com a turnê "Bem Mais que Os Meus 20 e Poucos Anos", que celebra suas cinco décadas de carreira e seus 70 anos de idade.

O show será no sábado, 23, a partir das 22 horas, no Armazém Convention.

A apresentação conta com blocos com diferentes temas, a exemplo do início da trajetória musical do cantor, composto por imagens históricas, mostra de discos premiados e cenas de novelas em que atuou.

No repertório, sucessos do artista como “Senta Aqui”, “Felicidade”, “Caça e Caçador”, “20 e Poucos Anos”, "Pai", entre outros.

SERVIÇO

Turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, de Fábio Jr.

Local: Armazém Convention

Abertura do espaço: 20h

Horário: 22h

Data: 23 de março de 2024

Vendas: Sympla