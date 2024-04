Fagner celebra 50 anos de carreira com show na Concha do TCA | A TARDE

O cantor cearense Raimundo Fagner vai celebrar os 50 anos de carreira com um show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no sábado, 13, às 19h. No repertório, ele apresenta os sucessos como 'Borbulhas de Amor', 'Espumas ao Vento' e 'Canteiros'.

O cantor estará acompanhado de André Carneiro (baixo), Cainã Cavalcante (violão), Carlos Bala (bateria), Cristiano Pinho (guitarra) e Thiago Almeida (teclado).

O artista lançou em 1973 o álbum “Manera fru fru, manera: o último pau de arara”, seu disco de estreia.



Os ingressos do primeiro lote custam entre R$ 80 e R$ 160 e são vendidos nas lojas do Pida.